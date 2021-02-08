В Самаре проверят качество уборки снега и очистки крыш

В Самаре проверят качество уборки снега

В Самаре активисты партийного проекта "Единая Россия" Школа грамотного потребителя пройдут по дворам и оценят качество уборки снега и наледи. Высказаться предложат председателям советов домов и жителям МКД. Выявленные нарушения передадут в прокуратуру и жилищные инспекции.

- Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки, - рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Конечно же, если управляющие компании будут работать с жителями более плотно, таких проблем не будет. Любые сложности не нужно замалчивать. В Самарской области также создаются Советы собственников жилья.

- Костяк Советов составляют старшие по домам и просто неравнодушные к вопросам ЖКХ люди. Работа будет осуществляться совместно со специалистами «ЖКХ-контроль», - отметил куратор комитета по улучшению условий жизни по месту жительства Консультативного совета общественных объединений Андрей Мишагин.