В Самаре перекроют движение на улице Пионерской

На улице Пионерской в Самаре перекроют движение

В Самаре в среду, 10 февраля, перекроют движение на улице Пионерской. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Перекрытие будет связано с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Движение перекроют на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина с 6 утра до 14:00. Кроме того, сообщается, что с вечера вторника, 9 февраля, с 20:00 до утро среды, 10 февраля, до 6:00, на участке Пионерской нельзя будет парковать машины.

В администрации просят водителей заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.