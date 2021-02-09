«Акрон» сыграл вничью 1:1 с польским «Видзевом» в контрольном матче

Следующий товарищеский матч «Акрон» проведет 9 февраля против бронзового призера Высшей лиги Латвии «Вальмиеры». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с польским клубом «Видзев» из города Лодзь в контрольном матче. Встреча прошла в турецком Сиде и завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке открыли тольяттинцы – на 54 минуте отличился Артем Делькин. Однако спустя четыре минуты поляки сравняли.

Следующий товарищеский матч «Акрон» проведет 9 февраля против бронзового призера Высшей лиги Латвии «Вальмиеры». Игра начнется в 12:00 по самарскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на YouTube-канале тольяттинцев или на samara.kp.ru.