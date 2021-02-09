«Крыльям Советов» в 2021-м году сократят бюджетное финансирование

Из-за вылета в ФНЛ "Крыльям" сократят бюджет

Самарской футбольной команде «Крылья Советов» в 2021-м году сократят бюджетное финансирование. Об этом «КП-Самара» сообщил генеральный директор клуба «Евгений Калакуцкий.

«Совершенно точно бюджет будет меньше и снизится довольно существенно», - сказал Калакуцкий.

По его словам, это связано с общей экономической ситуацией из-за пандемии и оптимизацией в команде. Кроме того, в прошлом году бюджетное финансирование команды формировалось с учетом, что клуб выступает в премьер-лиге. Сейчас минимум полгода команда проведет в ФНЛ, с этим тоже связано сокращение.

В турнирной таблице ФНЛ команда находится на втором месте и претендует на прямой выход в РПЛ. Не исключено, что с учетом этого бюджет будет скорректирован в сторону увеличения. «Хочется на это надеется», - сказал Калакуцкий.

Ожидается, что бюджет команды будет сформирован до конца февраля.