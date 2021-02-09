Суд обязал казаков освободить землю в парке 60-летия Советской власти в Самаре

Суд обязал казаков освободить территорию в парке 60-летия Советской власти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд обязал самарскую общественную организацию «Волжское казачье Войско» освободить занятую ими землю в парке 60-летия Советской власти и передать участок департаменту управления имуществом Самары. Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

Ранее у городских властей и жителей возникали претензии к казакам, которые в 2004 году заключили договор аренды, предусматривающий размещение в парке временных зон отдыха. Как выяснилось, там в итоге разместили другие строения. Отмечалось, что за аренду земли не платят, а жители жаловались на появление там гаражей и мусора.

Суд постановил снести постройки за свой счет, передать участок департаменту и взыскать с общественной организации пошлину в 6 тыс. рублей.