Игры не будут показывать, т.к. команда на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили соперников на третьем сборе в турецком Белеке. Самарцы проведут четыре товарищеских матча.

- На 12 февраля запланировано две игры: «Шахтер» Караганда (утром), «Борац» Босния и Герцеговина (вечером). 15 февраля соперником самарцев вновь станет клуб из Боснии – «Вележ». Завершат игровую программу сбора «Крылья» матчем с «Рубином» – 16 февраля, - рассказали в пресс-службе «КС».

При этом контрольные матчи показывать не будут. Это решение тренерского штаба, т.к. команда на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона.

Первую игру после зимней паузы «Крылья» проведут 22 февраля в Подмосковье против «Химок» в рамках 1/8 финала Кубка России.