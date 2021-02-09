Самарская областная детская больница возобновила плановый прием

В детской больнице в Самаре пациентов принимают в прежнем режиме

Самарская областная детская клиническая больница им. Ивановой возобновила плановый прием пациентов.

Ранее из-за пандемии оказание некоторых видов помощи приостанавливалось. Теперь с 1 февраля снова проводят плановые госпитализации, медосмотры и диспансеризацию. При этом, во время пандемии продолжали работу отделения онкологии, гематологии и химиотерапии, оказывалась экстренная и неотложная помощь.

С начала года в больницу на лечение поступило 700 детей. Ежегодно там принимают порядка 75 тыс. детей.