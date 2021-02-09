В Самарской области ежедневно находят по 300 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе стабильно фиксируют порядка трехсот новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 43 010 человек. Из них вылечились 39 582 заразившихся, за прошедшие сутки выписались 239 человек.

На этот раз в регионе зафиксировали 10 новых летальных случаев, всего умерли 853 человека. По этому показателю сегодня наблюдается рост, за прошедшие несколько дней было не более четырех умерших за сутки.

В целом по стране 15 019 новых заболевших, всего с начала пандемии заразились около 4 млн человек.