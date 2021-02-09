Убийство криминального авторитета самарский суд оценил в 500 тысяч рублей

Сергей Кузьмин (на фото слева) вины не признавал и утверждал, что участвовал лишь в похищении Исайчева Фото: Александра БУДАЕВА

Самарский областной суд огласил приговор по делу о таинственном исчезновении члена ОПГ «Законовские» Владислава Исайчева.

Напомним, он бесследно исчез в декабре 2005 года. По версии следствия, причиной стали его претензии на главенство в ОПГ после смерти предыдущего лидера – Александра Законова. В борьбе за власть в группировке победил Алексей Рыжов, он же, предположительно, и отдал приказ об устранении конкурента.

Во время расследования силовики пришли к выводу, что в ликвидации Исайчева участвовали Евгений Тихонов, Владимир Мозжелов, Евгений Борисов и Сергей Кузьмин: они сначала похитили его, потом привезли на берег озера в Пестравском районе, где зарубили топором, тело сожгли, утопили, а через некоторое время перепрятали труп.

Осенью прошлого года под суд отдали Сергея Кузьмина. Мужчина утверждал, что участвовал лишь в похищении Исайчева: доставил его на берег озера, а потом уехал. По итогам нескольких месяцев разбирательств суд посчитал, что он намеренно снимает с себя часть ответственности.

Как сообщили корреспонденту "КП-Самара", 8 февраля Сергея Кузьмина признали виновным в убийстве и Владислава Исайчева и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить полмиллиона рублей вдове погибшего криминального авторитета.

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