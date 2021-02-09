Самарский экс-полицейский не смог оспорить увольнение за пьянство на работе

Самарского полицейского отстранили от службы за пьянство на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд оставил в силе решение об увольнении со службы самарского полицейского, которого нашли пьяным на рабочем месте. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Бывший руководитель отдела полиции Железнодорожного района Самары подполковник Сергей Скоба был уволен со службы в мае прошлого года, когда его поймали на рабочем месте в нетрезвом виде.

Скоба посчитал, что медицинское освидетельствование было произведено неверно и обратился в Центральный районный суд Тольятти, где требовал восстановить его в должности, признать служебные проверки в отношении него незаконными, а также взыскать с ГУ МВД России по Самарской области 50 тыс. рублей за время вынужденного прогула и 10 тыс. рублей морального вреда. В сентябре 2020 года суд в удовлетворении этих требований отказал.

Скоба с таким решением не согласился и обратился в областной суд. Изучив материалы дело, в областном суде решение предыдущий инстанции оставили в силе. Теперь бывший полицейский может оспорить это решение в шестом кассационном суде.