В регионе больше всего заболевших в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 102 новых случаев заражения коронавирусом, в Тольятти - 91 новый случай, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Помимо Самары и Тольятти больше всего в Красноярском районе (14), Новокуйбышевске и Сызрани (по 11). Всего в регионе за сутки 300 новых случаев.

За сутки скончались 10 человек, из них шесть женщин в возрасте от 49-ти до 83-х лет и четверо мужчин от 60-ти до 78-ми лет. Всего с начала пандемии умерли 853 человека.

В Самарской области коронавирусом заразились 43 010 человек, из них вылечились 39 582 человека, в том числе, 239 - за прошедшие сутки.