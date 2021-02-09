Фильм о Грушинском фестивале "Родные" выходит в прокат 11 февраля

В кинотеатрах покажут фильм о Грушинском фестивале. Картина "Родные" выйдет в прокат 11 февраля.

По сюжету фильма отец семейства решает исполнить мечту всей жизни и отправится вместе с родными на Грушинский фестиваль, где планирует исполнить свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.

В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

Фильм имеет возрастное ограничение 12+.

Одними из первых фильм можно посмотреть в Мягком кинотеатре. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении "Мягкий кинотеатр" appmsk.comfortkino.ru.