Комбинат школьного питания в Самаре оштрафовали за поставку некачественной колбасы в школы

Комбинат поставлял мясо-содержащую продукцию в самарские школы №170, №77 и №153 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы Россельхознадзора по Самарской области провели внеплановую проверку Кировского комбината школьного питания ООО «ККШП» и выявили нарушения в области ветеринарии. Как выяснилось, КШП использовали при производстве колбасы вареной «Дружба» фосфаты, усилители вкуса и аромата, а также комплексные пищевые добавки КФ Стабифос К7, КФ Стабиспайс мильхвурст, КФ Стабипро 30, КФ Стабиколор 124.

- Данная информация была зафиксирована в технологических картах на эту колбасу и напечатана на этикетке, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукция поставлялась в самарские школы №170, №77 и №153. Кроме того у ООО «ККШП» отсутствуют протоколы испытаний на пестициды, на показатель «общий фосфор» и на содержание ГМО. Также в маркировке на колбасу вареную «Дружбу», пельмени «Филейные» и пельмени «Столичные», отсутствует информация, отражающая предназначение такой продукции «для детей школьного возраста» и содержащая указание на конкретный возраст ребенка.

- Организацией не были представлены документы государственной регистрации специализированной пищевой продукции, поставляемой и предназначенной для детского питания, -объяснили инспекторы.

Россельхознадзор назначил ООО «ККШП» штраф в размере 50 тысяч рублей, а также штраф в размере 10 тысяч рублей назначен генеральному директору организации.