Зачем в Дирижабле собрались молодые режиссёры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Магнитогорска?

6 режиссёров, 8 оригинальных проектов стали участниками конкурса РУПОР63

Продюсерский проект магистрантов СГИК, первый в истории института продюсерский курс объединяет молодых режиссеров страны.

14 февраля пройдёт показ эскизов к спектаклям. Победители выйдут в третий этап конкурса и поставят спектакли целиком. Лучших выберет жюри конкурса (Денис Бокурадзе, Александр Мальцев, Ксения Аитова).

Поиск талантов/обмен опытом/стажировка/продвижение проектов/объединение достижений/создание комьюнити.

Что из этого получится, узнаем 14 февраля, в 12.00.