На просмотр в «Крылья Советов» прибыли португальский полузащитник и форвард из «Кайрата»

Алвеш сейчас свободный агент, последним клубом полузащитника был «Оренбург». Фото: ФК «Оренбург».

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш и нападающий сборной Казахстана и алматинского «Кайрата» Абат Аймбетов присоединились к «Крыльям Советов» на сборе в Турции. В этом уверяет «Матч ТВ».

Напомним, Рикарду Алвеш сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Оренбург». Ранее сообщалось, что подписать Алвеша могут на место Раду Гынсаря.

25-летний нападающий Абат Аймбетов сейчас выступает за «Кайрат», куда перешел в 2020 году из «Актобе». Если «Крылья» заключат с ним контракт, то он не будет считаться легионером, т.к. выступает за сборную Казахстана.