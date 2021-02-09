Жители Самарской области просят наказать гадалку, которая гипнотизирует своих жертв

Не все клиенты магов, ясновидящих и гадалок оказываются довольны полученным результатом Фото: Иван ВИСЛОВ

- Эта женщина называет себя гадалкой, но по сути она – просто мошенница! – жители Самарской области недавно обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности женщину, которой отдали 265 тысяч рублей.

Стражам порядка они передали фотографии предполагаемой аферистки, ее контакты и собственное заявление.

- Мне кажется, она владеет гипнозом, - поделилась с корреспондентом «КП-Самара» одна из пострадавших. – Как иначе объяснить, что мы, взрослые и адекватные люди поверили ей? Она втирается в доверие, туманит сознание, в какой-то момент заговаривает о порче и проклятиях, становится так страшно, что идешь и берешь кредит, влезаешь в долги – в общем, делаешь все, чтобы с ней расплатиться. Правда, толку от этого нет.

Гадалка исчезает, получив деньги, а ее клиенты остаются ни с чем. Некоторые из них обратились за помощью в полицию. Правда, ответа пока не получили. Удастся ли стражам порядка докопаться до истины, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.