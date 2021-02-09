В Тольятти блинщицу-убийцу развели мошенники

Стражи порядка советуют никому не называть персональные данные карт и цифры, которые приходят на мобильный телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне позвонили на мобильник, сказали, что из службы безопасности банка. Очень убедительно говорили, я поверила. Спрашивали мои персональные данные, я разволновалась, цифры какие-то называла. Потом смотрю – а у меня со счета 90 тысяч рублей сняли, - жаловалась позже на обидный обман женщина.

Она позвонила на горячую линию банка, но там лишь руками развели: деньги уже «ушли», после чего порекомендовали женщине обратиться в полицию.

- К нам сообщение поступило 8 февраля, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в силовых структурах. – Пробили нашу пострадавшую по базам: 48 лет, судима за убийство, сейчас работает блинщицей в кафе.

Полицейские уже выяснили, что звонки ей поступали с московских номеров, сейчас они пытаются отследить, куда ушли ее деньги. Тем временем, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», ведется следствие.