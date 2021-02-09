Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Travel

Lada Niva Travel поступила в продажу

Начались продажи нового внедорожника Lada Niva Travel. Цены на автомобиль начинаются с 747 900 рублей, говорится в сообщении пресс-службы АО "АвтоВАЗ".

Автомобиль, ранее известный как Chevrolet Niva, был представлен в обновленном дизайне в декабре прошлого года. Во всех комплектациях автомобиль продается с полным приводом, имеется возможность механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Предусмотрено пять комплектаций, наиболее дорогая версия оценивается в 905 900 рублей. Это комплектация в исполнении Off-Road, которая включает штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из некрашенного пластика для защиты кузова от мелких повреждений.

В продаже остается и "старая" "Нива", которая теперь реализуется под названием Niva Legend.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что до 2025-го года выпустит четыре новые модели, в том числе, полностью новое поколение модели "Нива".