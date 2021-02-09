На ремонт здания полиции в Самаре потратят более 70 миллионов

Рабочее место стражей порядка капитально отремонтируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются капитально отремонтировать здание отдела полиции №5 на ул.Никитинской, 73А. Итоги соответствующего аукциона подвели на портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, ремонтом займется ООО «Викстрой». До конца года компания должна будет преобразить здание, в котором работают стражи порядка. В список работа попали замени окон и дверей, новые полы, отделка стен, ремонт инженерных сетей (электричество, водопровод, отопление). Также рабочие должны будут установить охранную сигнализацию, видеонаблюдение и систему контроля и управления доступом в здание.

Первоначально МВД готово было потратить на ремонт 80 миллионов рублей, однако в результате торгов цену удалось снизить до 71,9 млн рублей.