В Самаре увеличили площадь участка под продление ул. 22 Партсъезда

Новая дорога поможет справиться с пробками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре увеличили площадь земельного участка, необходимого для продления улицы 22 Партсъезда от ул.Солнечная до Московского шоссе. Соответствующие изменения в техзадание по планировке территории внесли в самарской мэрии.

Речь идет о проектах планировки территории и межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары», 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе). Документы мэрия разрешила подготовить индивидуальному предпринимателю Сергею Бабурину.

Согласно опубликованному распоряжению, площадь земельного участка, необходимого для размещения новой дороги, выросла с 6,71 га до 6,83 га. На опубликованной карте видно, что в границах проектируемой дороги расположено как минимум пять строений.

Как сообщалось ранее, продление дороги потребует изъятия для муниципальных нужд шести участков общей площадью 4902 кв. м. Новая дорога будет четырехполосной, она пройдет по парковке около ТЦ Апельсин, автостоянке у дома по ул.Ново-Садовой 303а, а кольцо на пересечении с Московским шоссе будет ликвидировано.