Трамвайные переезды на Московском шоссе в Самаре отремонтируют в этом году

Местные жители пожаловались на не отремонтированные трамвайные переезды из-за которых создаются пробки на Московском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители министерства транспорта и автомобильных дорог сообщили о ремонте межрельсового пространства на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, а также обновят трамвайный переезда на пересечении Московского шоссе с улицей Врубеля. Об этом представители ведомства сообщили в твиттере.

- в 2021 году планируется реконструкция Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В рамках обновления дорожного полотна, будет выполнен ремонт трамвайных переездов на запланированном участке, - сообщили в минтрансе Самарской области.

Напомним, что в этом году стартует первый этап обновления Московского шоссе в Самаре от Мичурина до проспекта Кирова. В последний раз Московское шоссе ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году.