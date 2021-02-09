По поручению губернатора глава Красноглинского района добрался до «белого дома» на автобусе за час

По распоряжению губернатора чиновник отправился в правительство на автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы пожаловались губернатору Самарской области на осложненное движение общественного транспорта в Красноглинском районе. Дмитрий Азаров поручил главе районной администрации Вячеславу Коновалову лично проверить ситуацию с движением автобусов с Красной Глинки до центра города. Чиновник добрался до здания правительства на автобусе №50 примерно за 1 час. Следует отметить, что эксперимент проводился не в часы-пик.

- Перевозчик справился удовлетворительно. Коновалов в общей сложности потратил 40-50 минут на проезд в общественном транспорте с Управленческого до Молодогвардейской, 210, - рассказали представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Напомним, что данное поручение было получено от губернатора после того, как глава района уверил, что количество автобусов на маршруте соответствует нормативу, а задержки в интервалах, на которые жалуются местные жители, являются следствием пробок в часы пик.