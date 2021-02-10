В Самаре на Ново-Садовой закроют движение по дороге-дублеру с 11 февраля

В Самаре готовятся к строительству развязки на Ново-Садовой / Евгений Щекин, https://www.youtube.com/watch?v=iElhzh8LXKg

В Самаре с 11 февраля 2021 года закроют движение по дублеру улицы Ново-Садовая. Ограничения коснутся участка дороги от ул. Советская Армия до заправки АЗС "Татнефть" (в сторону ТЦ "Апельсин). Перекрытие необходимо для проведения дорожных работ по реконструкции одной из главных магистралей города.

- Просим автомобилистов быть осторожнее, заранее грамотно выбирать объездные маршруты, - предупредили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Ограничения будут действовать до окончания работ. Напомним, что речь идет о строительстве новой транспортной развязки в районе Современника. Деньги на стройку века начнут выделять уже в 2021 году. До этого движение уже ограничили на дороге-дублере по четной стороне улицы Ново-Садовая. Все это нужно для строительства дополнительных полос движения, так как основная стройка продлится несколько лет и это не должно привести к дорожному коллапсу.

Напомним, что проект предусматривает строительство путепровода от ДК "Современник" до ул. 22 Партсъезда. Строить развязку будет компания "СамараТрансСтрой".