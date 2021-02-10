Жителей Самары призвали разоблачить нечистых на руку кондукторов

Компания-перевозчик рассказал, что постоянно объясняет правила работы сотрудникам

Представители перевозчика "Самараавтогаз" попросили пассажиров автобусов стать на их сторону в борьбе с кондукторами-коррупционерами. Помощь каждого жителя Самары нужна для того, чтобы разоблачить нечистых на руку профи и обнародовать схемы отъема денег у работодателя. Речь об этом зашла после жалоб в твиттере пассажиров на то, что им не дали билет.

- Мы всегда просим сообщать о кондукторах, которые предлагают проехать без проездного талона со скидкой. Этот случай не стал исключением. Направили комиссию для проверки на маршрут, - отметили в Самараавтогазе. И подчеркнули, что одна из схем обмана: не выдать билет пассажиру, взяв с него несколько меньше денег.

На сторону перевозчика пассажиры должны встать потому, что подобная коррупция негативно влияет на их жизни. Так, предприятие, недополучающее денег, вынуждено сворачивать маршруты, делать больше интервалы. Ведь перевозчик не может реально оценить востребованность того или иного маршрута.

А вы жалуетесь на кондукторов-коррупционеров? Обсудим в комментариях.