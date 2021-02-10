В Самару придет потепление и снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на 10 февраля 2021 года в Самаре и Самарской области. В эту среду в регионе пойдет умеренный снег, а ночью ударят морозы до -23 градусов.

10 февраля в Самаре будет облачно, днем и ночью пойдет снег, местами умеренный. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем в Самаре от -13 до -15 градусов, по области -10…-15 градусов. Ночью ожидается похолодание, местами до -23 градусов.

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение.

- В период с 7 по 11 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, - сообщили в Приволжском УГМС.

Отметим, что по данным синоптиков, морозы в Самарской области отступят уже к концу этой недели. В четверг, 11 февраля, станет немного теплее, от -7 до -9 градусов в Самаре днем.