В Самаре продают котов-шиншилл за 360 тысяч рублей

На фото четырехмесячные котята Коли и Поли Фото: Авито

В Самаре продают длинношерстных котят-шиншилл шоу-класса. Это одна из самых дорогих пород, которые выставлены на продажу в Самарской области. Котята были рождены в питомнике британских кошек в Самаре Serenade Silver Valley.

За 360 тысяч рублей питомник предлагает приобрести породистую кошку-шиншиллу с невероятно глубокими голубыми глазами. Питомник предлагает на выбор два вида окраса – белый, слегка затушеванный и чисто белые котята. Глаза также имеют два оттенка – ярко-голубые и темно-синие.

- Возраст у котят разный, есть мальчики и девочки. Очень высокое качество, потенциальный шоу-класс, - пишет в объявлении продавец.

Котята длинношерстных шиншилл продаются с полным пакетом документов, которые в дальнейшем можно использовать на выставках или для разведения. Котят такой породы продают за большие деньги, но это обусловлено тем, что генетически получить редкий и правильный окрас животного очень сложно. Именно поэтому заводчики покупают всего одну племенную пару, которая в дальнейшем приносит здоровое породистое потомство.