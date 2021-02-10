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В Самаре рассмотрят предложение пустить общественный транспорт по улице Физкультурной

В настоящее время автобусы и маршрутки по этой улице не ходят
Наталья АРТЯКОВА
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На ул. Физкультурная много соцучреждений, но общественный транспорт там не ходит

На ул. Физкультурная много соцучреждений, но общественный транспорт там не ходит

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях самарцы обратились к департаменту транспорта с предложением пустить по улице Физкультурной автобусы и маршрутные такси. В настоящее время городские маршруты не следуют по этой улице, хотя там находится множество социальных учреждений.

- Почему бы не пустить общественный транспорт по Физкультурной? Ведь там техникум, школы, медучреждения, гипермаркет «Лента», - написал в своем обращении в твиттере самарец Александр.

В дептрансе отреагировали на предложение местного жителя и приняли его к рассмотрению.

Отметим также, что сейчас решается судьба нескольких автобусных маршрутов в Самаре. Администрация опубликовала проект постановления, где указано об отмене двух автобусов из-за заявлений перевозчика о низком пассажиропотоке.