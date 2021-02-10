В Самаре планируют отремонтировать Ракитовский мост

Самарские автолюбители жалуются на состояние Ракитовского путепровода Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители Самары задали вопрос о реконструкции Ракитовского шоссе в Самаре. По словам местных жителей дорожное полотно в настоящее время находится в ненадлежащем состоянии, особенно много претензий к мосту в районе завода «Кока-Кола».

- Невозможно ездить, сплошные ямы. А из моста вообще арматуры торчат, - возмущаются в социальных сетях самарцы.

На вопрос о ремонте дороги на Ракитовском шоссе в Кировском районе Самары в департаменте транспорта ответили, что на сегодняшний день проект реконструкции дороги уже разработан, ожидается выделение финансирования. Кроме того, в дептрансе отметили, что в этом году планируется также отремонтировать путепровод на проспекте Кирова, в рамках реконструкции дороги от улицы Победы до Заводского шоссе.

Напомним, что в Самаре стартовала масштабная стройка двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. С 11 февраля движение по нечетной стороне дублера Ново-Садовой будет ограничено.