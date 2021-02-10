В Самаре ищут подрядчика на строительство нового детского сада в Кировском районе

Новый двухэтажный детсад появится рядом со школой №79 Фото: Департамент градостроительства

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика на строительство нового детского сада в Кировском районе Самары. На строительно-монтажные работы выделено 125,2 миллиона рублей из городского бюджета.

Согласно техническому заданию, детский сад в границах Московского шоссе, Димитрова и Ташкентской должен быть введен в эксплуатацию уже к концу этого года. Подготовительные работы начнутся в марте 2021 года, а к отделке должны приступить уже в августе.

Детский сад будет рассчитан на 132 места, причем 60 из них будут для детей от 1 до 3 лет. Двухэтажное здание будет состоять из двух блоков – помещения групп и отдельно спортзал с музыкальным классом.

В прошлом году активисты обратились к губернатору с просьбой построить детский сад рядом с домом №184 по улице Ташкентская, вместо детского сада от которого отказались на Шверника. Дмитрии Азаров поддержал эту инициативу и уже в этом году детский сад будет построен.