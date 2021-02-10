В Самаре с пенсионерки сняли порчу за 330 тысяч рублей

Женщина потеряла все свои многолетние накопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юлии Михайловне 79 лет, недавно она лишилась всех своих накоплений из-за двух незнакомок, которые подкараулили ее у самого дома.

- Говорят: «Бабушка, да на вас порча!» Целое представление разыграли! Я и поверила. Думаю: «Ох, не зря давление скачет, да сердце «шалит» в последнее время». Не иначе кто и правда зла пожелал, - рассказывала позже полицейским пенсионерка.

Незнакомки, которые представились Наташей и Катей, заверили Юлию Михайловну, что легко расправятся с порчей, после чего и здоровье станет лучше, и настроение поднимется, и все проблемы уйдут сами собой. Разумеется, злой глаз «прицепился» к деньгам. Незнакомки «поколдовали» над ними и посоветовали бабушке в пакет с деньгами в ближайшее время не заглядывать – а то эффекта не будет.

Эффекта и правда не было, да и сами деньги пропали. Только вряд ли в этом колдовство виновато. Юлия Михайловна не удержалась и заглянула в пакет, а вместо своих многолетних накоплений увидела там… черный носок, набитый обрезками газет.

- Заявление от пострадавшей поступило 8 февраля, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – По ее словам, у нее похитили 330 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».