«Акрон» разгромил латвийскую «Валмиеру» 6:1

Следующий контрольный матч на сборе в Турции «Акрон» проведет в четверг, 11 февраля, против «Урала». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» разгромил бронзового призера чемпионата Латвии «Валмиеру» 6:1. В составе команды Игоря Пикущака голы забили Артур Газданов, Гоча Гогричиани, Азнаур Герюгов, Андрей Потапов (дубль) и Даур Квеквескири.

Следующий контрольный матч на сборе в Турции «Акрон» проведет в четверг, 11 февраля, против представители Российской премьер-лиги екатеринбургского «Урала».

Сезон ФНЛ для тольяттинцев возобновится 27 февраля выездной игрой против московского «Велеса».

Напомним, после 26 туров тольяттинская команда идет на 19-ом месте из 22 в турнирной таблице ФНЛ.