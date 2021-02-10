Администрация Самары доплатит «СамараТрансСтрою» более 10 миллионов рублей за трамвайный тоннель на Московском шоссе

"СамараТрансСтрой" добились от чиновников возмещения убытков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент градостроительства перечислит ООО «СамараТрансСтрой», который возводил трамвайный тоннель на Московском шоссе, более 10 миллионов рублей. Иск подрядной организации удовлетворил Арбитражный суд Самарской области.

Судебный спор разгорелся вокруг трамвайного тоннеля на Московском шоссе, который построили два года назад. Компания «СамараТрансСтрой» запросила с городской администрации 10 113 618,01 рублей за проведение дополнительных работ и 173 568 рублей убытков. Ко всему этому прибавилась сумма в 74 436 рублей за расходы по оплате госпошлины.

В ходе судебного процесса арбитражный суд назначил экспертизу, где выяснилось, что субподрядная организация «ВТС Метро» проводили дополнительные работы, без которых сдать объект в срок не вышло бы. Напомним, что трамвайный тоннель был построен в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

По итогам заседания арбитражный суд постановил взыскать с департамента градостроительства Самары в пользу ООО «СамараТрансСтрой» 10 287 186,01 рублей.