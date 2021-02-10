В Самаре почтили память погибших при пожаре в здании ГУВД в 1999 году

У мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины

10 февраля в Самарской области вспоминают сотрудников МВД, которые погибли при пожаре в здании главка на улице Куйбышева, 42 в Самаре. Почтить память и возложить цветы к вечному огню пришли губернатор Дмитрий Азаров и начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников вместе с членами правительства, сотрудниками и ветеранами службы, а также с родственниками и друзьями погибших.

Пожар в здании главного управления внутренних дел произошел 10 февраля 1999 года. Здание было деревянным, старой постройки, поэтому огонь быстро охватил его полностью. Пожарные более суток боролись с огнем, удалось спасти более 200 сотрудников. К сожалению, огонь унес жизни 57 человек.

В настоящее время на месте сгоревшего дотла главка установлен Мемориальный комплекс и построен храм-часовня Святого Александра Невского. Традиционно, начиная с 2014 года, когда официально в регионе утвердили памятную дату, 10 февраля вспоминают о сотрудниках органов внутренних дел, которые погибли в тот день при исполнении служебных обязанностей.

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