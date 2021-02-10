В Самарской области два дня подряд умирают по 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заразились 302 человека. Всего за пандемию в регионе коронавирус подтвердился у 43 312 местных жителей.

39 836 человек уже успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 254 человек.

Что касается печальной статистики, то уже два дня подряд в Самарской области фиксируется по 10 летальных случаев, среди пациентов с поставленным опасным диагнозом. Таким образом, в Самарской области от коронавируса скончались 863 человека.