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Стало известно, нашли ли в социальных сетях школьниц-самоубийц из Самары группы смерти

Правоохранители уверяют, что пока опасного контента не обнаружили, но уголовное дело уже возбуждено
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Девочки отличались примерным поведением

Девочки отличались примерным поведением

Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители не нашли у 12-летних школьниц из Самары, 9 февраля совершивших самоубийство на улице Киевской, опасного контента в социальных сетях. Варвара и Валерия отличались примерным поведением, учились на одни пятерки и вели активную творческую жизнь.

- Нет сведений о том, что девочки состояли в суицидальной группе. Сейчас работа по изучению их интересов и круга общения продолжается, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Близкие погибших также не сообщали следователям о том, что Лера и Варя высказывались о суициде и были чем-то недовольны. Подружки были общительными, их смерть для учителей и товарищей была самым настоящим шоком.

Тела девочек нашли примерно в 14-30 у дома № 13 на Киевской. Сейчас доброжелатели уже организовали там стихийный мемориал - приносят туда цветы и игрушки.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства. Подозреваемых пока нет.

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