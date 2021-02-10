Стало известно, нашли ли в социальных сетях школьниц-самоубийц из Самары группы смерти

Девочки отличались примерным поведением
Фото: СОЦСЕТИ
Правоохранители не нашли у 12-летних школьниц из Самары, 9 февраля совершивших самоубийство на улице Киевской, опасного контента в социальных сетях. Варвара и Валерия отличались примерным поведением, учились на одни пятерки и вели активную творческую жизнь.
- Нет сведений о том, что девочки состояли в суицидальной группе. Сейчас работа по изучению их интересов и круга общения продолжается, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Близкие погибших также не сообщали следователям о том, что Лера и Варя высказывались о суициде и были чем-то недовольны. Подружки были общительными, их смерть для учителей и товарищей была самым настоящим шоком.
Тела девочек нашли примерно в 14-30 у дома № 13 на Киевской. Сейчас доброжелатели уже организовали там стихийный мемориал - приносят туда цветы и игрушки.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства. Подозреваемых пока нет.
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