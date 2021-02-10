В Самарской области мужчина украл у своей коллеги по работе смартфон

Мужчина обокрал свою пожилую коллегу прямо на рабочем месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница села в Кинель-Черкасском районе Самарской области обратилась в полицию с заявлением о хищении своего мобильного телефона. 61-летняя потерпевшая рассказала, что придя домой с работы, она обнаружила, что ее телефон за 8 тысяч рублей пропал.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения на работе потерпевшей и опросили ее коллег. Позже выяснилось, что мобильным телефоном пользовался один из коллег женщины. Подозреваемого задержали, им оказался ранее не судимый местный житель.

Сотовый телефон был возвращен владелице, а в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК КРФ «Кража». Мужчине может грозить лишение свободы до 5 лет.