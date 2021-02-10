В одном из баров Тольятти ограбили посетителя

В настоящее время смартфон возвращен потерпевшему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К полицейским города Тольятти обратился 45-летний местный житель. Мужчина утверждал, что его ограбили в одном из баров города. Как пояснил потерпевший сотрудникам полиции, к нему подошел неизвестный и в ходе разговора силой выхватил у него из рук мобильный телефон.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в заведении и опросили сотрудников, после чего ориентировка с приметами грабителя была направлена наружным службам полиции Тольятти.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 30-летний житель Тольятти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина был задержан, он признал свою вину и в присутствии понятых вернул мобильный телефон законному владельцу. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Преступник может быть лишен свободы на срок до 4-х лет.