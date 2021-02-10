На жительницу села в Самарской области составили административный протокол за продажу алкоголя у себя дома

Всю алкогольную продукцию конфисковали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковые по Приволжскому району Самарской области установили факт незаконной розничной продажи алкоголя в одном из домов в селе Приволжье. Как выяснилось, 64-летняя местная жительница продавала спиртное в своем доме.

- Полицейские задокументировали противоправный факт и изъяли продукцию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении местной жительницы был составлен административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Материалы дела были переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.