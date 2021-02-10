Большинство суточных заболевших нашли в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба Самарской области на 10 февраля, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 302 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За день в Тольятти коронавирус подтвердился у 89 человек. На сегодняшний день это наибольший показатель, на втором месте Самара – 85 новых инфицированных. В Кинель-Черкасском и Красноярском районах области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 14 местных жителей. В Сызрани и Чапаевске – 12 заболевших.

Из них 261 человек узнал о вирусном заболевании при осмотре с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, а 41 человек не подозревали о наличии вируса, пока не пришли на профосмотр.

Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 43 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Два дня подряд в Самарской области от коронавируса умирают по 10 человек. В минувшие сутки скончались пять женщин в возрасте от 51 до 89 лет и двое мужчин 58 и 79 лет, у которых были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Женщина 68 лет, которая страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 73-летний мужчина с заболеваниями сердца и органов дыхания, а также 83-летняя женщина, которая не имела сопутствующих заболеваний.

Всего в Самарской области от коронавируса скончались 853 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.