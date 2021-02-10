В привокзальной столовой в Сызрани отравилась женщина

В рабочего места ее сразу увезли в реанимацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 февраля в Сызрани умерла 37-летняя Елена С. Женщина провела в больнице почти 2 недели, но врачи не смогли ее спасти.

- В Сызранскую ЦРБ она попала прямо с места работы в привокзальной столовой, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – По предварительным данным, она выпила уксусную кислоту.

Была ли это случайность или попытка свести счеты с жизнью, пока не ясно. ЧП произошло 29 января, за жизнь Елены упорно боролись врачи, но спасти ее в итоге не удалось.

В обстоятельствах гибели женщины сейчас разбирается транспортная полиция.

Напомним, это не уже не первый случай, когда в Самарской области гибнут люди, которые выпили уксус. В Шигонском районе осенью 2018 года погибла Гульназ Бадертдинова – следствие пришло к выводу, что она намеренно отравилась, и под суд отдали ее мужа. Мужчину обвиняют в доведении до самоубийства супруги.

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