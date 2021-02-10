В Самарской области нашли самую экологически безопасную реку

Река протекает на территории Сызранского и Шигонского районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области протекает большое количество рек. Одной из главных задач Природоохранного центра региона следить за качеством воды в реках. По итогам 2020 года экстремальных загрязнений в водоемах не обнаружено, однако есть более и менее экологически благополучные реки Самарской области.

Качество воды меняется из-за влияния антропогенных факторов, но, по словам специалистов, в последние годы наблюдается положительная динамика.

- В целом это зависит от того, что предприятия, расположенные на территории Самарской области, начали более ответственно относиться к вопросам экологической безопасности, - отметили специалисты Природоохранного центра Самарской области.

За прошлый год были проверены малые реки региона, среди которых Буян, Кондурча, Сапаевка, Большой Кинель, Ерик Кривуша, Падовка, Самара, Уса, Сок, Крымза, Лагерная, Большой Черемшан. По итогам мониторинга, одной из самых экологически безопасных рек является река Уса, которая протекает на территории Сызранского и Шигонского районов губернии.