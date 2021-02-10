Самарская таможня изъяла более 330 тыс. пачек контрафактных сигарет за год

Из незаконного оборота на таможне изъяли порядка 2,5 кг запрещенных веществ

Самарские таможенники изъяли 337 680 пачек контрафактных сигарет по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Помимо контрафактных сигарет за год таможенники изъяли 1850 кг табака для кальяна, 24,5 тыс. стиков без акцизных марок и 21 240 бестатабачных никотиносодержащих смесей (снюсов).

Всего за год возбудили около 3 тыс. дел об административных правонарушениях, возбуждено 7 уголовных дел в рамках борьбы с контрабандой наркотиков. В 2020-м году из незаконного оборота на таможне изъяли порядка 2,5 кг запрещенных веществ.