В Самарской области проводят опрос, как часто граждане пьют алкоголь и занимаются ли спортом

В регионе выясняют, ведут ли жители здоровый образ жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области региональный минздрав проводит опрос среди жителей региона с целью выяснить, как горожане относятся к здоровому образу жизни и имеются ли у них вредные привычки. Опрос проводится совместно с Самарским областным центром общественного здоровья.

В частности, у жителей региона спрашивают, курят ли они, как часто употребляют алкогольные напитки, едят ли вредные продукты. Также у самарцев интересуются их активной жизнью - спрашивают, как часто жители региона занимаются физкультурой или хотя бы ходят как минимум 30 минут в день.

Пройти опрос можно здесь. Принять участие в опросе может любой житель города.