Тольяттинских химиков начали прививать от коронавируса

В Тольятти начали делать прививки химикам

Вакцинация проводится на базе поликлиники №4 Комсомольского района Тольятти. Здесь любой сотрудник химического гиганта может привиться российской вакциной «Спутник V», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Предприятие составляет списки желающих пройти процедуру работников и организует их доставку корпоративным транспортом. На данный момент уже 180 сотрудников ПАО «ТОАЗ» записались в лист ожидания, из них 75 человек – прошли первый этап вакцинации.

Обеспечению безопасности химиков в условиях эпидемии коронавируса посвящены и другие мероприятия – закупка средств индивидуальной защиты, тепловизоров и антисептиков, дезинфекции помещений, организация доставки сотрудников с соблюдением социальной дистанции. На эти цели Тольяттиазот направил более 79 миллионов рублей.