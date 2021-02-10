Самарские ученые разработали систему для оценки поражения легких при коронавирусе

Разработка самарских ученых призвана сократить время обработки исследований пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые Самарского Государственного Медицинского университета разработали сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Система призвана сократить время обработки исследований. Ожидается, что врачи с применением новой технологии смогут точнее определять состояние пациентов.

Система разрабатывалась более полугода, ученые использовали несколько сотен снимков пациентов. Чтобы ускорить работу и сделать оценку состояние пациентов более точной и объективной, был применен искусственный интеллект.

«Мы обучали нейронную сеть, чтобы она умела грамотно обрабатывать полученные в ходе исследования данные. Точность составила 91,92%. Таким образом, можно считать, что мы создали систему поддержки принятия решения врачом. Наша программа обрабатывает данные не более 10 минут. В итоге доктор сразу получает результаты и может скачать, проще говоря, отчет по исследованию", - рассказала проектный менеджер СамГМУ Наталья Панова.

Систему сейчас тестируют в клиниках университета.