Запрет на посещение ТЦ подростками без взрослых в Самарской области отменять не планируют

В Самаркой области в торговые центр подросткам можно ходить только со взрослыми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области не планируют снимать запрет на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых. Такое решение было принято по итогам заседания регионального оперштаба.

Отмечается, что среди молодых людей выявлен рост заражений коронавирусом, поэтому отмену действующих ограничений считают преждевременным. В торговых центрах также действуют другие ограничения, на фудкортах можно обслуживать только за столиками, а в магазины пускают меньше людей.

Ранее сообщалось, что в Самарской области продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Им также запрещено посещать театры и фитнес-клубы.

По последним данным, в регионе 43 312 человек заразились с начала пандемии, в том числе, 302 - за прошедшие сутки. Вылечились 39 836 человек, умерли 863 заразившихся.