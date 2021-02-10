Самарское предприятие стало участником проекта по масштабированию производства "Спутник V"

Все флаконы защищены алюминиевым колпачком

Самарское предприятие Арконик СМЗ стало участником производственной кооперации, члены которой делают все для увеличения производства новых вакцин от коронавируса. В прокатном цехе производителя выпускают алюминиевую ленту для удовлетворения спроса фармацевтических компаний. Из нее делают колпачки для медицинских флаконов с вакциной.

- Мы понимаем важность данного заказа для национальной вакцинации и, несмотря на высокую загруженность предприятия, своевременно организовали нашу часть работы по масштабированию выпуска препарата - производство и отгрузку алюминиевой ленты, - рассказал о важной работе предприятия Максим Смирнов, Президент Арконик Россия.

Очередную партию металла уже готовы отгрузить дистрибьютору, который далее направит продукцию ведущим фармацевтическим компаниям страны. Среди них и старейший производитель медицинских иммунобиологических препаратов в России - филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Партнеры подчеркивают, что самарское предприятие всегда отличается дисциплиной в поставках и качеством продукции.