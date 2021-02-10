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Самарское предприятие стало участником проекта по масштабированию производства "Спутник V"

Прокатный цех Арконик СМЗ выпускает алюминиевую ленту для медицинских колпачков, предназначенных для укупорки емкостей с противовирусными препаратами
Источник:kp.ru
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Все флаконы защищены алюминиевым колпачком

Все флаконы защищены алюминиевым колпачком

Самарское предприятие Арконик СМЗ стало участником производственной кооперации, члены которой делают все для увеличения производства новых вакцин от коронавируса. В прокатном цехе производителя выпускают алюминиевую ленту для удовлетворения спроса фармацевтических компаний. Из нее делают колпачки для медицинских флаконов с вакциной.

- Мы понимаем важность данного заказа для национальной вакцинации и, несмотря на высокую загруженность предприятия, своевременно организовали нашу часть работы по масштабированию выпуска препарата - производство и отгрузку алюминиевой ленты, - рассказал о важной работе предприятия Максим Смирнов, Президент Арконик Россия.

Очередную партию металла уже готовы отгрузить дистрибьютору, который далее направит продукцию ведущим фармацевтическим компаниям страны. Среди них и старейший производитель медицинских иммунобиологических препаратов в России - филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Партнеры подчеркивают, что самарское предприятие всегда отличается дисциплиной в поставках и качеством продукции.