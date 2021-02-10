Правоохранители проверят СМИ, "смаковавшие" подробности смерти школьниц в Самаре

Правоохранители проверят СМИ, сообщившие о подробностях гибели школьниц в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель следственного управления СКР по Самарской области направил обращение в адрес начальника регионального ГУ МВД России о проведении проверки и привлечении к административной ответственности СМИ, которые "смаковали" подробности смерти школьниц в Самаре.

"Многие СМИ в погоне за рейтингом стали публиковать данные о личной жизни семей пострадавших, гонясь за "сенсационным" материалом и забывая о личной трагедии этих семей, запрете на распространение любой информации, касающейся личной жизни. Вместо того, чтобы выразить соболезнования семьям погибших, представители средств массовой информации со страниц своих официальных изданий "смакуют" каждое появившееся в сети Интернет новое обстоятельство из жизни детей и их гибели", - говорится в сообщении следственного комитета.

Редакция "КП-Самара" выражает искренние соболезнования семьям, друзьям и близким погибших.