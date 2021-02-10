Законопроект, запрещающий высаживать несовершеннолетних-безбилетников, принят во втором чтении

Несовершеннолетних без билета теперь не смогут высаживать из общественного транспорта Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билетов, едущих без сопровождения взрослых. Принятия проекта добилась партия «Единая Россия».

«Я рад, что наши общие усилия привели к столь быстрому результату. Мы не можем позволить себе подвергать опасности жизни наших детей. Непозволительно, особенно при неблагоприятных погодных условиях, высаживать детей из общественного транспорта, даже если выясняется, что их проезд не оплачен. Подобная практика приводит к тому, что под угрозу ставятся не только жизни детей, но и безопасность других участников дорожного движения. Ведь много примеров того, что детей не только высаживали из общественного транспорта, но и делали это вне остановочных пунктов», - отметил координатор партпроекта в Самарской области Алексей Степанов.

Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов в ряде регионов, когда дети, не имеющие возможности оплатить проезд, оказывались на улице в темноте и в мороз. В прошлом году такие случаи разбирали в Сызрани и Октябрьске вплоть до прокурорской проверки деятельности автотранспортного предприятия.