В Самарской области около 80% пациентов с COVID-19 остаются дома

Большинство пациентов лечится дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, сколько пациентов с коронавирусом сейчас находится в больницах. Он подчеркнул, что на койки попадают только 20% от всех заболевших. 80% лечатся дома под присмотром врачей. При необходимости их снабжают лекарствами: препаратов хватит на 1,5 месяца. Стоит отметить, что среди 20% есть и те, у кого инфекцию только подозревают. При этом им нужна помощь из-за серьезной пневмонии.

- Резервный коечный фонд сейчас составляет 42% от общего количества развернутых мест, и это позволяет возвращать в обычный режим работы часть из них, - отметил министр.

Также стало известно, что уже с 1 марта к нормальной работе вернутся 850 коек в лечебных учреждениях области. В больнице имени Середавина в строй вернут 300 коек, в Клиниках СамГМУ - 200 коек, в больнице №5 Тольятти - 200, и в Сызранской горбольнице - 150 коек. Маршрутизацию пациентов изменят в соответствие с новыми условиями.

Также на последнем заседании оперштаба объявили о продлении до 28 февраля самоизоляции для лиц пожилого возраста, старше 65 лет, а также о запрете для подростков находиться без взрослых в ТЦ.

В регионе также продолжается вакцинация. Сейчас первую часть прививки сделали уже более чем 48 тысячам жителей.